Ztl in via sperimentale a Donnalucata, il via già da domenica

Domenica prenderà avvio la Ztl a Donnalucata. In occasione dell’apertura di Frontemare, il nuovo spazio esclusivo di Riviera di Ponente, che vedrà alternarsi sul lungomare di Donnalucata diversi spettacoli di carattere artistico culturale, il traffico sarà limitato dalle 22 all’1 di notte. La limitazione, concordata tra la nuova amministrazione comunale di Scicli, i commercianti e i residenti avverà in via sperimentale e potrebbe ripetersi durante il corso di tutta la stagione estiva.

Segnaletica di chiusura:

– Rotatoria (Spinello) S.P. 39 intersezione S.P. 127;

– Via Sanremo intersezione via Regina Margherita

– Viale della Repubblica (Aquamarina) strada per Timperosse/ Spina/.

Deviazioni:

– Via Regina Margherita intersezione Via Bari

– Via Bari intersezione Via Roba delle Navi

– Via Miccichè intersezione Via Pirandello

– Via Pirandello intersezione Via Perello

– Viale della Repubblica intersezione Via Itaca

– Viale della Repubblica intersezione Via Patrasso

Divieto di sosta:

– Via Patrasso da Via Che Guevara (lato sx)

Senso unico di circolazione:

– Via Itaca da Viale della Repubblica a Via Settembrini

– Via Argo da Via Settembrini a Viale della Repubblica

– Via Settembrini da parcheggio Riviera di Ponente a Via Trinità

Programma della serata:

– h 21:30 RTM Tour – Peppe Zocco Deejay e Vox Francesco Adamo

– h 22:00 Sciara Spettacolo di danza con il fuoco di Giulia Randazzo e Akademy Company

– h 22:40 LIVE Tinto Brass Street Band

– h. 23:30 dj set e gadget RTM

