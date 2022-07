Giarratana. 2^ edizione del Talentu’ show sabato 30 luglio

Hai voglia di metterti in gioco? Sai cantare? Sai ballare? Sai recitare? Bene, l’occasione giusta per te è Talentù show, lo spettacolo presentato da I figli unici che torna a Giarratana con la seconda edizione in programma sabato 30 luglio a partire dalle 22 in piazza Municipio. L’appuntamento, produzione della Puma events, si propone come uno show adatto a tutti coloro che intendono scommettersi e, finora, non hanno mai avuto l’occasione giusta per farlo. La cornice è l’ideale anche per la sapiente regia de I figli unici, al secolo Angelo Di Palma e Bruno Stanzione, che riescono a mettere a loro agio ogni ospite, facendolo sentire protagonista nella maniera più opportuna, con il coinvolgimento del pubblico. “La prima edizione – ricorda Giacomo Puma di Puma Events – si tenne nel 2019, quindi in epoca precovid. E ne venne fuori un appuntamento assolutamente gradevole, in grado di animare al meglio l’estate giarratanese. Ora, vogliamo riproporci con nuova lena per fare in modo che chi verrà a trovarci possa assistere a un momento di spensieratezza senza pari. Si opererà con la consueta nonchalance, come solo I figli unici sanno fare, per rendere tutto molto divertente. E non mancheranno i momenti di varietà. Insomma, un appuntamento da non perdere”. Per partecipare basta contattare i canali social e, in particolare, la pagina Facebook Talentù.

