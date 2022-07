Il Difensore Staita è il nuovo acquisto del Città di Comiso

La società del Città di Comiso è lieta di annunciare il nuovo acquisto: si tratta del difensore centrale Arrigo Staita, una pedina importante che va a definire sempre di più l’assetto della squadra e soprattutto un giocatore di esperienza, basti pensare che ha iniziato nel settore giovanile del Calcio Catania.

Scheda del giocatore

Arrigo Staita

Data di nascita- 08/09/1999

Luogo di nascita- Catania

Peso- Kg 90

Altezza- 1.96

Ruolo- Difensore Centrale

Esperienze Passate: Settore Giovanile Calcio Catania; Giovanissimi Regionali; Giovanissimi Nazionali; Allievi Regionali Palazzolo; Vizzini (Prima Categoria); Palazzolo (Eccellenza).

Dichiarazione del giocatore Arrigo Staita:

“Ho sposato subito il progetto Città di Comiso, illustratomi dal Direttore Gabriele Astorino, perché credo fermamente che sia un progetto serio e realizzabile. Sono molto entusiasta di intraprendere questa nuova avventura in una città dalla grande storia calcistica. Reputo ci siano tutti i presupposti necessari, come ad esempio la professionalità del mister e la serietà della dirigenza, per poter disputare un ottimo campionato, tutto ciò mi rende molto motivato e mi stimola a dare il meglio di me stesso per ripagare sul campo la fiducia che mi è stata data. Forza Comiso!”.

