Vittorio Fortunato, neonato abbandonato a Ragusa. Slitta udienza

Slitta al 15 dicembre la discussione e la sentenza, per impedimento del Gup del Tribunale, per il caso del piccolo Vittorio Fortunato, il neonato per il quale il padre naturale, un commerciante di Ragusa, inscenò l’abbandono e ritrovamento, il 4 novembre del 2020. Il padre deve rispondere di abbandono di minore. L’ultima udienza è stata dedicata al consulente di parte, Maurizio Sittinieri, dal momento che il legale del macellaio, l’avvocato Michele Sbezzi, ha chiesto la celebrazione del rito abbreviato condizionato all’audizione del consulente stesso. Secondo la perizia del professionista, il padre naturale del bambino ha avuto un comportamento irrazionale, dettato da una momentanea incapacità di intendere.

Salva