Modica, Premio Arte Sicilia. Concorso del 24 solo per il canto

Presenze straordinarie per il Premio Arte Sicilia. La giuria di qualità avrà un presidente d’eccezione, un nome che non ha bisogno di presentazioni. L’edizione 2022 della kermesse in programma domenica 24 luglio all’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica vedrà protagonista il maestro Enzo Campagnoli, direttore di Orchestra Sanremo e vocal coach, che ha collaborato con artisti di primo piano, da Fiorello a Claudio Baglioni, da Ornella Vanoni a Nino D’Angelo, giusto per citarne alcuni. L’altro giurato per il canto, invece, è il maestro Marco Vito, direttore d’orchestra e vocal coach, vecchia conoscenza del premio e un professionista di eccezionale spessore. Per quanto riguarda il mondo della danza, l’organizzazione, a malincuore, ha deciso di sospendere tutto. “Troppi contagi – spiegano da Premio Arte Sicilia – e quindi è stato stabilito di evitare che ci potessero essere occasioni di diffusione del virus. Ci dispiace moltissimo anche perché avevamo ricevuto numerose iscrizioni. Ma con grande senso di attenzione e di prudenza, è stato stabilito che non si poteva fare altrimenti”. Graziana Sammito dell’accademia “La musica nel cuore” si sofferma, dunque, sulla presenza dei giurati che impreziosiranno questa edizione della kermesse. “Campagnoli e Vito – dice – sono tutti personaggi di altissimo livello che valuteranno le esibizioni e che forniranno il loro benestare per le borse di studio che saranno messe in palio. Insomma, un’assoluta garanzia di qualità per il nostro premio che intende fornire una ghiotta possibilità ai migliori talenti in circolazione, per quanto riguarda il canto. Vogliamo provare a stupire, ancora una volta. E cercheremo di farlo nella maniera migliore”.

