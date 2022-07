Lavori di scerbatura e messa in sicurezza costoni corso Mazzini

L’assessore ai centri storici del comune di Ragusa Ciccio Barone, ha dato disposizione per la messa in sicurezza di tutto il costone roccioso di corso Mazzini, mediante una accurata scerbatura e la rimozione di piante che potrebbero minare la stabilità delle pareti calcaree.

La ditta addetta alla manutenzione, già al lavoro dai giorni scorsi, proseguirà fino alla completa bonifica dei costoni prospicienti all’importante via di collegamento tra Ragusa Superiore e Ibla.

La prossima settimana i lavori di scerbatura e pulizia interesseranno anche il sito della Madonnina della Grotta

