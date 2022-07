Rotondo e Dipasquale, altre riconferme per il Città di Comiso

La società del Città di Comiso continua a comporre la propria rosa, riconfermando chi, nella passata stagione, ha portato in alto i colori Verdearancio e che anche quest’anno merita di indossare questi colori. Si tratta dei due difensori Giovanni Rotondo e Alex Dipasquale, due pedine importanti che da subito si sono messi a disposizione di mister Gaspare Violante.

Di seguito le schede dei giocatori.

Giovanni Rotondo

Data di nascita- 05/01/1988

Luogo di nascita- Vittoria

Ruolo- Difensore centrale

Peso- Kg 80

Altezza- 1.84

Esperienze Passate: Comiso (Eccellenza e Promozione); Vittoria (Eccellenza e Promozione); Chiaramonte (Prima Categoria)

Dichiarazione di Giovanni Rotondo:

“Essere riconfermato a Comiso è stata una bella soddisfazione, questo paese ha bisogno e merita palcoscenici più alti e sono felice di poter dare una mano alla società e al mister che stimo tanto ed è stata la prima motivazione per cui ho sposato questo progetto. Il campionato è tosto, sarà difficile ma noi siamo attrezzati per far bene”.

Alex Dipasquale

Data di nascita- 01/01/1992

Luogo di nascita- Vittoria

Ruolo- Difensore/ terzino

Peso- Kg 65

Altezza- 1.73

Esperienze Passate: Arezzo (Settore Giovanile); Acate (Promozione); Marina di Ragusa (Promozione); Vittoria (Promozione); Comiso (dalla Prima Categoria alla Promozione, vincendo con i colori Verdearancio sia la Coppa che il campionato di Prima Categoria)

Dichiarazione di Alex Dipasquale:

“Sono felice di rimanere a Comiso perché mi trovo bene con la società e con il mister e in più sono molto legato alla città. Quest’anno spero sarà un anno dove ci toglieremo belle soddisfazioni. La società sta lavorando bene, quindi noi dobbiamo mettercela tutta per soddisfare i nostri tifosi e portare più gente possibile allo stadio Peppe Borgese”.

