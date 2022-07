Ibla. Young Photographers Italian Academies domenica 24 luglio

L’appuntamento è per Domenica 24 luglio alle ore 19,30 a Ibla, presso il giardino dell’Antico Convento dei Cappuccini, verranno annunciati i nomi degli autori finalisti, i cui lavori sono stati segnalati dalle proprie scuole – Accademia di Belle Arti, ISIA, Corso di Fotografia di Livello Universitario, Istituzioni di promozione della Fotografia – per partecipare alla seconda edizione del contest “Young photographers from Italian Academies” promosso e organizzato dal Ragusa Foto Festival e dall’Accademia di Belle Arti di Catania per la mostra dei primi quattro e la pubblicazione di tutti i dodici finalisti nella seconda edizione del catalogo dedicato.

“Tutti di alto livello i progetti pervenuti, ed entusiastica l’adesione dei giovani autori in rappresentanza di tutto il territorio nazionale e provenienti dall’estero ma frequentanti tutti le Istituzioni Italiane dell’Alta Formazione Artistica (AFAM)” sottolinea Rosario Antoci, artista, docente ABA Catania, coordinatore del progetto e membro del comitato scientifico del Festival.

Sono quattordici le Istituzioni italiane che con le loro scuole di Fotografia hanno risposto alla call per promuovere le ricerche più innovative dei loro studenti, cinquanta i progetti di giovani creativi attinenti al tema del decennale del Ragusa Foto Festival, l’armonia, candidati alla selezione di YpiaCall #2.

“Il successo dell’iniziativa conferma Ragusa Foto Festival, piattaforma nazionale di dialogo, confronto e ricerca all’insegna della fotografia, della creatività che valorizza i giovani talenti, offrendo un osservatorio di scambio tra studenti, professionisti ed esperti di fotografia” commenta Stefania Paxhia fondatrice del Ragusa Foto Festival. Da Milano a Foggia, da Napoli a Urbino, da Venezia a Catania, le proposte pervenute saranno valutate dall’apposita giuria presieduta da Gianluigi Colin artista, art director, critico d’arte e cover editor de “La Lettura” del Corriere della Sera, Rosario Antoci artista, docente ABA Catania, coordinatore del progetto e membro del comitato scientifico del Festival, Antonio Biasiucci artista visuale e rappresentante direttivo SISF, Yvonne De Rosa fotografa e fondatrice di Magazzini Fotografici – Napoli, Carmelo Nicosia fotografo e docente di ABA Catania, Elena Volpato curatrice e membro del board di “Blurring the Lines”

Lieti del riscontro ottenuto dalla seconda edizione, il Ragusa Foto Festival e l’Accademia di Belle Arti di Catania intendono ringraziare tutte le Istituzioni invitate e in particolare quelle che hanno partecipato con i progetti dei loro studenti:

Accademia di Belle Arti di Catania

ISIA Faenza

Accademia di Belle Arti di Foggia

Fondazione Studio Marangoni di Firenze

Accademia di Belle Arti di Macerata

Accademia di Belle Arti di Brera Milano

CFP Bauer, Milano

Accademia di Belle Arti di Napoli

