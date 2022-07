Il Frigintini Città di Modica piazza il colpo e lo fa assicurandosi le prestazioni del forte centrocampista Modicano Simone Iozzia, che ha dimostrato il suo assoluto valore giocando sempre da protagonista in piazze importanti come Modica, Valle Grecanica, Ragusa, Marina di Ragusa e Santa Croce.

Una giornata intensa per la società del presidente Colombo che, come riportato in altro articolo, ha ufficializzato due riconferme, Pianese e Di Martino.

Salva