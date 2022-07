Ciclismo: Tagliavini e Quintavalla: in Toscana bene la Almo

Grande successo, a Monsummano terme, per il Gsd Almo Nial Nizzoli. In Toscana, è arrivato, nella categoria juniores, il primo posto di Giacomo Tagliavini e il terzo di Filippo Quintavalla. Gli atleti, che hanno occupato due posizioni topiche del podio, hanno dato prova di essere in gran forma riuscendo a dominare la gara dopo una prova gagliarda, avendo dato fondo a tutte le proprie risorse. Un successo ancora più significativo se confrontato con la partecipazione di una concorrenza agguerritissima. La stessa che hanno trovato gli altri atleti del sodalizio monterossano presenti, dopo essere stati convocati in proposito, ai campionati italiani di Darfo Boario Terme. Luca Brancato, Gabriele Tirendi, Margherita Putelli e Clelia Centamore, nelle rispettive categorie di appartenenza, hanno avuto modo di confrontarsi con corridori di un certo spessore. “Un’occasione – dice Giuseppe D’Aquila del Gsd Almo – che è servita loro per crescere, un’esperienza eccezionale di cui, di certo, faranno tesoro e che servirà per maturare ulteriormente in vista degli impegni futuri”. Il sodalizio ibleo, ancora una volta, ha dimostrato di sapersi adattare a tutte le varie situazioni che consentono di sviluppare il bagaglio tecnico più adeguato per ciascun corridore del gruppo”.

Salva