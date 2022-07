Si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Ipso Facto di Modica, eletto nella seduta del 27 marzo scorso. Per i prossimi 4 anni, le figure in carica saranno: Teresa Floridia, presidente, Vice Presidente Viola Candiano, Segretaria Simona Gugliotta, Tesoriera Giusi Conti e consigliera e responsabile della comunicazioneRosita Solarino. Ipso Facto si occupa da anni di offrire servizi per le donne e si è specializzata, anche, nella tematica della violenza di genere con l’apertura dello Sportello Antiviolenza Fuori Dall’Ombra, costituito da operatrici (avvocate, psicologhe e assistenti sociali) formate sulla tematica, che accolgono le vittime di violenza, le ascoltano affinché si sentano comprese per poi accompagnarle in un nuovo percorso di vita.

La neo presidente dichiara: “Ringraziamo, in qualità di nuovo direttivo, la dott.ssa Santina Amato, ex presidente dell’associazione, per la grande passione e il lavoro svolto in questi anni. Vogliamo partire proprio da quanto seminato e costruito di buono dal direttivo precedente e da qui aggiungere nuove idee e, quindi, nuovi percorsi con l’obiettivo di rappresentare sempre più un punto di riferimento solido per le donne e le tematiche che le riguardano.”.

