Calcio. Bojang e Conteh, due riconferme per il Città di Comiso

La società del Città di Comiso calcio, oltre a puntare su giocatori di qualità, attenziona anche coloro che hanno portato in alto i colori Verdearancio. Per questo ha deciso di riconfermare Ousman Bojang, che ha totalizzato ben 16 gol stagionali, e Omar Conteh, che ha totalizzato 10 gol stagionali, due ragazzi su cui il Città di Comiso può contare.

Ecco le schede dei 2 giocatori:

Ousman Bojang

Data di nascita 12/11/2000

Luogo di nascita Gambia

Peso- Kg 63

Altezza 1.83

Ruolo Centrocampista

Dichiarazione di Ousman Bojang: “Per me Comiso è la mia seconda casa, mi trovo bene e la gente mi vuole bene. Sono grato a questa città e al mister Violante, che è stato il primo a credere nel mio valore. Non vedo l’ora di iniziare perché ho tanta voglia di scendere in campo”.

Scheda di Omar Conteh

Data di nascita 08/06/1998

Luogo di nascita- Bakoteh

Ruolo- Centrocampista

Peso- Kg 75

Altezza- 1.75

Dichiarazione di Omar Conteh: “Rimanere a Comiso era la scelta più facile che potevo fare perché mi trovo bene con i miei compagni e con il mister. Spero di disputare una grande stagione e far felici i nostri tifosi”.

