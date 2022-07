Scicli. Pmg e Comune: Nuova auto destinata a trasporto disabili

Il Comune di Scicli ha aderito per la terza volta al progetto “Mobilità garantita” promosso dalla società Pmg Italia, che prevede la concessione in comodato gratuito di un autoveicolo attrezzato destinato al trasporto di persone diversamente abili, anziani e soggetti svantaggiati.

Il mezzo potrà essere utilizzato per raggiungere centri di cura, centri di aggregazione, centri riabilitativi, scuole, uffici.

La Pmg Italia consegnerà al Comune un nuovo mezzo, il terzo, dotato di elevatore per carrozzine. L’auto sarà acquistata grazie alle sponsorizzazioni di tante aziende e imprenditori di Scicli, i cui loghi campeggeranno lungo le fiancate.

Stamani il sindaco Mario Marino e gli assessori, Concetta Drago e Elio Tasca, hanno incontrato in Municipio Emilia De Vara, di Pmg Italia.

Un taxi sociale

Anziani, disabili e soggetti deboli potranno beneficiare nuovamente del servizio che, con l’ausilio di un veicolo attrezzato dotato di pedana elettrica, effettuerà un lavoro di accompagnamento totalmente gratuito a visite mediche, terapie, centri diurni, attività di tempo libero e socializzazione ma anche piccole faccende quotidiane che non possono essere svolte in autonomia da persone in difficoltà.

