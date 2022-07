Il Santa Croce calcio apre le porte a nuovi imprenditori

Si allarga la base societaria del Santa Croce calcio grazie all’ingresso di nuovi imprenditori che hanno preso a cuore le sorti del glorioso vessillo biancazzurro. Il lavoro certosino del Presidente Marco Agnello, dei dirigenti storici e del direttore generale Nunzio Calogero sta portando i suoi frutti e nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo sono state ratificate gli ingressi di nuovi soci che andranno ad arricchire la squadra dirigenziale. I nuovi dirigenti biancazzurri sono degli imprenditori locali: Gabriele Fiorilla, imprenditore nel settore dei prodotti per l’agricoltura, l’imprenditore edile Salvatore Campo e Emanuele Giudice, imprenditore nel campo degli infissi e dei materiali ferrosi. Inoltre in società è rientrato anche Salvatore Emmolo che nella scorsa stagione per impegni personali si era defilato, ma che comunque era stato vicino alla società. I nuovi soci avranno un ruolo fondamentale nelle decisioni societarie e lavoreranno per continuare la gestione parsimoniosa degli ultimi anni.

Le novità in casa biancazzurra non finiscono qui, infatti nel ruolo di Segretario Generale è tornato in società Paolo Fazio (dopo l’anno passato al Mazzarrone calcio) che ritroverà il fratello Salvo Fazio che è stato riconfermato nel ruolo di Team Manager.

Insomma la rinascita del “Cigno” sembra iniziata nel migliore dei modi e gli auspici per fare bene ci sono tutti.

Dopo aver sistemato l’assetto dirigenziale, il dg Calogero comincerà a ratificare i vari contatti avuti finora, compreso la figura dell’allenatore che guiderà i biancazzurri per il sesto anno consecutivo in Eccellenza,

” Stiamo lavorando senza sosta per costruire una società solida – dice Nunzio Calogero – La piazza di Santa Croce Camerina lo merita e noi ci stiamo mettendo tutte le energie per formare un gruppo dirigenziale degno del blasone della nostra società. Intanto sono entrati nuovi soci che fanno parte dell’imprenditorialità locale e con loro si sono avvicinate altre persone che per motivi personali si erano allontanati. Stiamo riconfermando alcuni ruoli dello scorso anno: Salvo Fazio nella figura di Team Manager e abbiamo anche una new entry, ma, potrebbe definirsi semplicemente un ritorno quello di Paolo Fazio nel ruolo di Segretario Generale. Definito l’assetto societario ci concentreremo sulla squadra e scioglieremo ogni riserva sulla figura del prossimo allenatore che condurrà la squadra per il sesto anno consecutivo nel campionato di Eccellenza. Una volta scelto il tecnico ci concentreremo sulla costruzione della squadra e decideremo la data dell’inizio della preparazione atletica. Non prometto nulla, ma, voglio dire ai nostri tifosi che costruiremo un Santa Croce operaio, giovane e che sudi la maglia dal primo all’ultimo minuto di gioco. L’obiettivo primario sarà quello di mantenere la categoria e far divertire i nostri sostenitori che sono sicuro ci accompagneranno numerosi durante tutta la stagione”.

