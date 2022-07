Calcio. Stage per giovani calciatori, targato Città di Comiso

La società del Città di Comiso è lieta di annunciare un grande evento rivolto ai più giovani: si tratta dello stage per giovani calciatori, che si svolgerà giorno 22 luglio, a partire dalle ore 17.30, presso i campi sportivi della struttura di Villa Orchidea.

L’obiettivo, oltre quello di coltivare il cosiddetto vivaio Verdearancio, anche quello di dare una opportunità, inserendo i giovani in prima squadra, ricordando che per la stagione 2022/2023 la squadra del Città di Comiso andrà a disputare il coinvolgente campionato di Eccellenza.

Per poter partecipare, occorre munirsi di certificato medico, materiale tecnico, carta d’identità e tanta voglia di calcio.

La fascia d’età d’interesse va dal 2003 al 2007.

Il commento del Direttore Sportivo Gabriele Astorino:

“Siamo molto carichi per la stagione 2022/2023. Ma per parlare di futuro, dobbiamo attenzionare il presente. Il presente sono i giovani, che hanno tanto entusiasmo e hanno gli occhi e il cuore pieno di sogni. Noi siamo qui per farli crescere calcisticamente parlando, cercando di realizzare nel nostro piccolo il loro sogno, giocare a calcio, inserendoli anche nella prima squadra, che quest’anno disputerà il campionato di Eccellenza, passando per i valori che lo Sport dà, ovvero unione, spirito di sacrificio e tanto impegno. Per tutti i giovani che hanno fame di calcio, noi siamo qui, ad attenderli giorno 22 luglio”.

