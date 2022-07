Avimecc Volley Modica. Alex Aiello resta per crescere ancora

Prende sempre più corpo il roster 2022/2023 dell’Avimecc Volley Modica. Con la conferma di Alex Aiello, infatti, la formazione modicana sta per chiudere il cerchio completando la rosa da mettere in mano a D’Amico per la prossima stagione. Una formazione che lotterà per conseguire i risultati già conquistati in passato e migliorarli.

Aiello dunque è il primo dei due liberi presentati dalla società modicana, un giovane su cui puntare per il futuro, a cui dare le attenzioni che merita per aiutarlo nel percorso di crescita che lo renda un elemento importante per la categoria. Sicuramente un giovane di spicco da far crescere e da inserire in questo contesto, in cui ha già avuto modo di mostrare le proprie qualità.

Proprio Aiello dal canto suo ha spiegato come: “Uno dei motivi principali che mi hanno spinto a restare a Modica é la tenacia che dimostra la società, la voglia di fare sempre meglio. In qualsiasi occasione e nonostante qualsiasi imprevisto, ci permettono di lavorare nelle migliori condizioni, dimostrando di essere un team di veri professionisti”.

Sulla stagione che verrà: ” Mi aspetto di continuare a lavorare molto per raggiungere gli obiettivi che la squadra ha prefissato, ovvero migliorare i risultati precedenti. Mi aspetto più “competizione” rispetto allo scorso anno con il mio collega di ruolo, dal quale ho imparato tanto e sicuramente imparerò ancora, per farla breve mi aspetto una stagione ricca di sudore e soddisfazioni”.

Sul suo rapporto con tutto lo staff: “Mi sono trovato davvero bene nella scorsa stagione, sia con Gianco (D’Amico, ndr) che con Distefano. Nonostante la squadra abbia un numero elevato di giocatori riescono ogni giorno a seguirmi come se fosse uno sport da singolo, aspetto, a mio parere, fondamentale per la crescita personale e di conseguenza del gruppo.

Cito anche il nostro Scoutman Nicastro che sebbene sia impegnato tra i mille video risulta sempre disponibile per riguardare qualche particolare insieme. Concludo quindi con: voto staff 10”.

Infine sui nuovi arrivi annunciati: “Ancora non conosco nessuno dei nuovi arrivati, dalle presentazioni però sembrano essere dei compagni interessanti, non vedo l’ora di iniziare a fare squadra e lavorare insieme”.

