L’artista internazionale Tregor Russo presente a Monterosso

Il maestro Tregor Russo soggiornerà per qualche giorno nel borgo di Monterosso Almo ed inserirà l’antico paese all’interno del suo nuovo Quarto Libro in carriera ed il Primo completo nella Storia Siciliana, che conta di portare alla luce nel 2022, basato su 50 borghi e comuni antichi siciliani dell’entroterra. L’artista internazionale Tregor Russo è inoltre docente di musica, compositore, arrangiatore, polistrumentista, poeta, scrittore, fotoreporter, regista, attore, produttore esecutivo, tecnico del suono e molto altro. Infatti Russo ha già pubblicato tre Libri di poesie, pensieri. Saggistica e aforismi: uno nel 2018 dal titolo “Catarsi Redentrice“, per conto de La Zisa Edizioni, il secondo nel 2020 con il titolo “Al Rintoccar dei Sensi Assopiti“, per conto della Ex Libris Edizioni ed il terzo nel 2021 dal titolo “ Le Ferite Dell’Essere” per conto della Melqart Comminucation Editore,.oltre aver pubblicato in ambito Internazionale i suoi 7 album di musica Metal dal 1999 al 2021. Sette mesi fa harealizzato il suo Secondo Cortometraggio “Le Ferite dell’Essere” in promozione del suo terzo libro, che ha lo stesso titolo.

Russo ha attualmente in cantiere un libro sui 50 borghi e comuni antichi siciliani dell’entroterra, i più ricchi di storia e suggestioni naturalistiche, che lo ha portato a visitare Monterosso Almo e ad inserire il caratteristico borgo medievale siciliano nei suoi dossier e reportage fotografici; tutto ciò confluirà nel Libro che uscirà nel 2022.

Lo scrittore in queste ore ha iniziato a percorrere a piedi tutti i quartieri del piccolo borgo , con le sue antiche vie, chiese, monumenti, case e palazzi in grado di raccontarne la loro storia.

