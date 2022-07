Italia Viva Modica. Confronto su situazione scadenze elettorali

Si è riunito ieri il direttivo di Italia Viva Modica, presieduto dal coordinatore cittadino Giorgio Cassarino, alla presenza della responsabile provinciale Marianna Buscema. L’incontro è stato utile per fare il punto della situazione sulle vicende politiche modicane alla luce della prossima tornata legata alle amministrative oltre che sulle future scadenze elettorali in cui Italia Viva sarà presente con delle proprie figure di riferimento che cercheranno di intercettare il consenso. Il direttivo si è dato appuntamento ai prossimi giorni per continuare a confrontarsi sulle future scadenze elettorali. “Nonostante il periodo estivo – ha detto Cassarino – stiamo cercando di non lasciare nulla al caso, rinfocolando l’attività politica per quanto riguarda il nostro territorio cittadino. Le scadenze sono numerose e non vogliamo farci trovare impreparati”. Buscema aggiunge che “è stato molto bello incontrarsi di nuovo con gli amici di Modica trattandosi di un gruppo che sta aggregando sempre più energie e più forze, con cui, di certo, si potrà creare un bel lavoro a vantaggio dell’intero territorio comunale”.

