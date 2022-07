Modica. Il Commissario Ficano ha incontrato Padre Roman Demush

Il Commissario Straordinario del Comune di Modica Domenica Ficano, ha ricevuto oggi a Palazzo San Domenico, Padre Roman Demush, in rappresentante della Chiesa Greco Cattolica in Ucraina. L’incontro, voluto da Padre Roman per ringraziare il Commissario, l’ex Sindaco Abbate, e tutta la città di Modica, in nome della comunità dei fedeli dell’Arcidiocesi e Metropolia di Ternopil’ – Zboriv, e di migliaia di sfollati, rifugiati e sofferenti a causa della guerra tra Russia contro Ucraina, per la generosità dimostrata. Nel corso dell’incontro, è stato consegnato un certificato di ringraziamento da parte dell’Arcivescovo e Metropolita Basilio Semeniuk, con il quale viene espressa gratitudine per la compassione per il futuro del popolo ucraino e nello stesso tempo ringraziare l’intera comunità per la generosità e per l’aiuto umanitario che il nostro popolo ha ricevuto dalla città di Modica. Come si ricorderà, l’11 marzo un autoarticolato pieno di aiuti umanitari è partito da Modica per il popolo ucraino. Il mezzo pesante, organizzato dal Comune di Modica, messo a disposizione dal Gruppo Radenza è stato riempito con la generosità dei cittadini, di merce tra vestiti, generi alimentari e medicinali. La Città di Modica, – ha dichiarato Padre Roman – ha dato dimostrazione di essere vicina a quanti vivono nella sofferenza, per questo motivo ho voluto rappresentare i ringraziamenti di tutta la comunità Ucraina.

