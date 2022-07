Comiso. Partono lavori di pubblica utilità per i percettori Rdc

Partono i lavori di pubblica utilità per i percettori del reddito di cittadinanza. Avviati i progetti. “Sfatiamo il mito che i percettori del rdc non vogliono lavorare”,l’annuncio del sindaco, Maria Rita Schembari, e dell’assessore ai servizi sociali, Giuseppe Alfano.

“Parte il primo scaglione di persone che percepiscono il rdc – commenta il Sindaco – ed il secondo, ancora più consistente numericamente, comincerà dopo l’estate. Queste unità collaboreranno alla gestione complessiva con diverse mansioni. Abbiamo trovato grande disponibilità a collaborare e soprattutto la voglia di dimostrare che i percettori del reddito di cittadinanza non sono tutte persone che pretendono di vivere alle spalle di altri. Una comunità – conclude il primo cittadino – che voglia dirsi tale, è come una famiglia allargata dove, in un momento di difficoltà si porge la mano e si da aiuto, e la persona che lo riceve ricambia dando il proprio sostegno e il proprio aiuto alla comunità”.

“ I percettori del rdc – spiega Alfano – svolgeranno attività relative alla guardiania e alla custodia dei parchi e di siti di interesse turistico, pulizia delle aiuole comunali e, dopo il periodo estivo, collaboreranno con servizi relativi alle scuole. I percettori hanno fatto istanza al governo centrale, gli enti locali sono l’ultimo tassello della procedura, cioè sono gli enti che inseriscono queste unità nei progetti socialmente utili. I controlli, la sospensione o meno del rdc, dipendono sempre dal Governo centrale”.

Salva