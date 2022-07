Giovanni Noto è presidente del Consiglio Comunale di Chiaramonte

Giovanni Noto è il nuovo presidente del consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi. E’ stato eletto venerdì scorso durante la riunione di insediamento della civica assise composta 8 consiglieri di maggioranza ovvero Silvia Melia, lo stesso Noto, Salvatore Schembari, Antonio Incardona, Dario Cutello, Giovanni Garretto, Giovanni Presti, Giancarlo Catania, dai 4 consiglieri di minoranza e cioè Gaetano Iacono, candidato a sindaco arrivato secondo che entra di diritto in consiglio, Simona Riggio, Jessica Stracquadaini e Samuele Cultrera. Giovanni Noto è stato eletto con i voti della maggioranza mentre quattro sono state le schede bianche. Giovanni Noto è primario del pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

Il sindaco Mario Cutello ha presentato, nel contempo, la sua giunta formata da Elga Alescio, Adriana Iacono (eletto in consiglio e, allo stesso tempo, dimesse permettendo così l’ingresso in consiglio comunale dei consiglieri Cutello e Garretto), Giovanni Presti e Salvatore Nicosia. Il sindaco si è riservato qualche altro giorno per assegnare le deleghe, spiegando di voler coinvolgere comunque attivamente anche i consiglieri.

Salva