Sallemi(FDI): “A Vittoria dilaga insicurezza e degrado”

“La recente cartolina di Vittoria è quella di un cumulo di rifiuti nel centro cittadino sopra il quale, in pieno giorno, urinano due immigrati. Vittoria si è ridotta ad essere considerata una discarica ove ognuno può fare ciò che vuole. Esiste un sindaco in questa città?”

A chiederlo è il consigliere comunale, nonché capogruppo di FdI, Salvo Sallemi che lancia l’ennesimo accorato appello affinché l’amministrazione possa riportare un barlume di legalità e rispetto delle regole.

“Nel fine settimana un ubriaco avrebbe potuto compiere una strage sul lungomare con la sua auto. Ma fortunatamente, per puro caso, ciò non è avvenuto. Il salotto di Vittoria, cioè via Cavour, è diventato off limits per le famiglie visto che viene frequentato da incivili che insozzano, urinano in pieno giorno, deturpano l’arredo urbano danneggiando i commercianti e i cittadini privi di poter uscire tranquillamente. La piazza è un bivacco di spacciatori a ogni ora del giorno e della notte. Scoglitti è abbandonata al degrado più assoluto avvantaggiando le altre mete provinciali della costa”, denuncia Sallemi.

“Chiediamo un intervento forte dell’amministrazione che deve mettersi in prima linea: dove sono i controlli, dov’è la videosorveglianza, dove sono le attività di prevenzione per fare rispettare i crismi del vivere civile? Non si vede nulla di tutto ciò. Inoltre occorre anche chiedere al prefetto e al ministro degli Interni l’invio di un contingente adeguato di uomini e donne delle forze dell’ordine per vigilare, per rendere la movida sicura, per liberare la città dal degrado. Lo chiediamo da anni ma nonostante il patto Vittoria Sicura i cittadini non hanno visto nulla se non una insicurezza sempre più marcata”, ha concluso il capogruppo.

