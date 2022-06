Felix Drummer Fest: 100 batteristi per le vie del borgo

Sarà la musica a farla da padrone il 29, 30 e 31 luglio per le vie del borgo e nel castello medievale di Felitto (SA). Un evento organizzato ed ideato dall’Associazione “Vibrazioni Culturali” con lo scopo di attrarre artisti e maestranze per dar vita ad incontri e iniziative con giovani talenti, il Felix Drummers Fest è patrocinato dal comune di Felitto e si svolgerà seguendo 3 tappe differenti per tre giorni. Si parte il 29 luglio con una serata di micro-eventi musicali lungo i vicoletti del borgo insieme a Lampa Dread, Nova Felix e DJ Kaimano, che faranno ballare il borgo cilentano.

Il 30 giugno è la volta dell’evento cloud del festival, e cioè la challenge dei #100drummers, un evento eccezionale, con 100 batteristi tutti insieme guidati da 8 coach: Joey Coppola, Antonio Schiavo, Alessia Migliore, Gianluca Perazzo, Andrea Romaggioli, Angelo Gregorio e Ruggiero Botta. Special Guest: Davide Cantarella. La giornata sarà arricchita dalla partecipazione di artisti d’eccezione come Maxx Furian, Francesco Corvino e Dario Tanghetti. La serata si concluderà con la performance live del Trio Furian/Corvino/Tanghetti.

Si chiude il 31 con una giornata insieme a Nicolò Fragile, pianista compositore e arrangiatore. Produttore di artisti come Mina, Renato Zero, Eros Ramazzotti, Stadio, Irene Grandi e molti altri, Nicolò Fragile terrà uno stage per cantanti e amatori e si esibirà in una jam session con Francesco Corvino (batteria), Antonio Aucello (sax), Daniele Brenca (basso).

PROGRAMMA

29 LUGLIO

Musica non-stop per le strade

Lampa Dread:considerato l’ambasciatore della musica in levare in Italia, è una delle figure più apprezzate dello scenario reggae in ambito nazionale ed internazionale.

I Nova Felix:un gruppo la cui proposta musicale etno e popolare denota una passione profonda e una determinazione a voler raccontare in musica la storia del Cilento e del sud Italia in generale. Il divertimento è garantito dalla capacità di conciliare gusti musicali e valorizzazione dei talenti del territorio

DJ Kaimano:un giovanissimo talento che già ha il suo nutrito gruppo di fan di tutte le età. Antonio farà ballare tutti con il suo sound e la sua selezione musicale che soddisfa il bisogno di incontrarsi e divertirsi in questa estate che si preannucia very hot!

30 LUGLIO

ORE 16:30: challenge dei #100drummers

ORE 22:00: performance live del Trio Furian/Corvino/Tanghetti

31 LUGLIO

Ore 19:30: stage con Nicolò Fragile nel Castello Medievale di Felitto

Ore 21:30: jam session Fragile/Corvino/Aucello/Brenca

