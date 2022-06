Gran Prix Openwater: il fondo agonistico siciliano

Il Grand Prix Sicilia nasce nella primavera del 2016. L’idea iniziale, prevedeva la creazione di un piccolo circuito che riunisse le gare già in programma nell’estate ormai prossima a Catania, Giardini Naxos e Messina. Ben presto però acquisì una forma più estesa e strutturata. Il vero progetto, si basò sulla creazione di un circuito diffuso in tutta l’isola che coinvolgesse le manifestazioni inserite nel circuito nazionale FIN di nuoto in acque libere, da lì a poco in programma nelle varie province siciliane ma, inquadrandole all’interno di regole tecniche ed organizzative comuni. L’obiettivo era chiaro: sviluppare il settore del nuoto di fondo agonistico siciliano. Le gare, aperte a tutti gli atleti tesserati, sarebbero state disputate su molteplici distanze, dalla staffetta al miglio, dal mezzofondo al fondo, alle 10 km, fino ad arrivare negli anni successivi anche ai 16 km della gran fondo di Milazzo.

Al fine di incentivare la partecipazione, in particolar modo degli atleti appartenenti al settore agonistico, sin da subito, si innalzarono gli standard tecnici ed organizzativi, ma non solo. Si lavorò sul miglioramento della gestione gara e su tutti gli aspetti legati alla sicurezza degli atleti; sull’immagine del circuito; si strinsero accordi tecnici e commerciali; si formularono regolamenti e classifiche innovative; si introdussero nuove formule di competizione.

In questi anni, molti i fattori alla base della crescita dell’intero movimento. Di certo la stretta e continuativa collaborazione con il Comitato Regionale FIN e nell’ultimo anno anche con il Comitato Regionale ASI; l’intraprendenza dei tanti organizzatori che, rischiando in prima persona hanno sempre creduto nel progetto; la costituzione di una Commissione Fondo Regionale nella quale – caso unico in Italia – organizzatori, tecnici, giudici e comitato collaborano attivamente per ottimizzare gli aspetti organizzativi di ogni gara, ma soprattutto, la collaborazione attiva di un sempre più numeroso gruppo di società che hanno creduto nel nuoto di fondo ampliando in modo esponenziale la loro partecipazione agli eventi in acque libere soprattutto nel settore agonistico. Fin dalla prima edizione, i numeri diedero ragione al progetto ed in pochi anni il Grand Prix Sicilia Open Water è arrivato ad essere un riconosciuto punto di riferimento a livello nazionale.

Il GP Sicilia 2022 comprenderà 10 manifestazioni con il coinvolgimento delle province siciliane: Palermo, Siracusa, Messina, Trapani e Ragusa suddivise in un campionato che comprende: 17 gare individuali (vedi calendario in copertina)

Finale: 2 gare individuali + 1 a squadre, assegnerà i titoli individuali e di società del GP Sicilia

Le gare del GP Sicilia, in base a tipologia e distanza saranno incluse nei seguenti 3 circuiti:

Circuito Sprint (ASI): Comprenderà le gare individuali, disputate su distanze da 1 miglio marino (1.852 mt) fino a 2.500 mt

Circuito Mezzofondo (FIN): Comprenderà le gare individuali, disputate su distanze superiori a 2500 mt fino a 4.999 mt

Circuito Fondo (FIN): Comprenderà le gare individuali, disputate sulle distanze da 5.000 mt a 15.999 mt

Le gare individuali incluse nel GP Sicilia, in base a tipologia e distanza assegneranno punteggi validi per circuiti nazionali FIN, agonisti/master, sia individuali che di società.

