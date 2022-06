Emergenza rifiuti. Ragusa, quattro ditte disponibili al ritiro

Dopo aver pubblicato l’avviso (che ha dei tempi incomprimibili) per individuare ditte interessate a trasportare e avviare a recupero il nostro rifiuto indifferenziato, al Comune di Ragusa sono arrivate 4 proposte entro la scadenza fissata per le 12 di stamani.

Queste 4 aziende riceveranno oggi stesso l’invito a formulare un’offerta economica entro pochissimi giorni, così da avere già questo fine settimana l’aggiudicatario del servizio, che nelle previsioni dovrebbe partire all’inizio della settimana prossima.

“Potremo così svuotare i nostri ccr, facendo spazio per riprendere il servizio di raccolta.

È opportuno però essere chiari: per tornare alla normalità nei Comuni della nostra provincia ci vorrà certamente qualche settimana – chiarisce il sindaco, Peppe Cassì-.

Quando si entra in emergenza, serve inevitabilmente un po’ di tempo per completare lo smaltimento di ciò che si è accumulato e contemporaneamente smaltire ciò che nel frattempo si produce. Fondamentale, ancora una volta, effettuare al meglio una buona raccolta differenziata, producendo quindi meno indifferenziata possibile.

Lavoriamo per accelerare il più possibile i tempi e speriamo che questa procedura arrivi quanto prima a uno sbocco.

C’è inoltre una garanzia precisa, da parte della Regione, di coprire la differenza tra il costo ordinario che noi sostenevamo e la spesa per questo servizio, che chiaramente sarà più alta”.

L’Assessore regionale e il direttore del Dipartimento dei Rifiuti hanno garantito che ci sono già i capitoli nel bilancio regionale dedicati a coprire questi costi aggiuntivi.

È chiaro che non possono essere i Comuni della provincia di Ragusa, ovvero comunità tra le più virtuose nella raccolta differenziata, a subire i costi aggiuntivi di questa emergenza.

