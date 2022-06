Il “Musicale” Santa Marta-Ciaceri di Modica fa incetta di premi

Quest’anno è stato proficuo per l’indirizzo musicale della scuola Santa Marta – Ciaceri di Modica in quanto le classi di strumento hanno ottenuto riconoscimenti non solo su territorio siciliano ma anche in tutta Italia.

I ragazzi iscritti a clarinetto, flauto traverso, chitarra e pianoforte hanno avuto l’opportunità di esibirsi finalmente anche dal vivo e di competere con le scuole del circondario e dell’intera penisola.

I Concorsi ai quali si è partecipato sono:

“Paolo Ferro”a Scicli, “Nazionale giovani in musica” ad Urbana, provincia di Padova, “Scuole in Musica” a Verona e “Nazionale Esperia”, in provincia di Como

La classe di clarinetto ha partecipato al concorso online a Verona ottenendo il secondo premio, con 90/100, con Moeen Abo Ata, terzo premio, con 85/100 , con l’Ensemble della classe II formato da Fabrizio Agosta, Alberto Selvaggio, Valentina Fiore e Giorgio Santaera; secondo premio, con 92/100, con Giovanni Azzolini, III classe; secondo premio, con 93/100, Con Elena Pitino, classe III.

La classe di chitarra ha partecipato ai concorsi online di Verona e Como con Sofia Maltese, IV elem., che ha vinto il 1° premio assoluto con menzione con 100/100, Graziano Giuseppe Caccamo ( 2° premio con 94/100 e un 3° premio con 88/100) classe II; Francesco Caruso(due secondi posti con 88/100), classe II. Paolo Di Giacomo ha vinto il 1° premio con 95/100 e il 2° premio con 90/100( Classe II)

Un 1° premio con 95/100 e un 2° premio con 93/100 al trio di chitarre formato da Bonincontro, Quartone e D’Urso;

e un al a Chiara Ruta un 2° premio con 94/100 e un 1° premio con 95/100;

un e un a Claudio Monopoli 2° premio con 94/100 e un altro 2° premio con 92/100;

e un altro all’ensemble di chitarre di III A, 1° premio con 95/100 e un altro 1° premio con 95/100.

La classe di pianoforte ha partecipato al concorso in presenza a Scicli ottenendo il 2° premio con 91/100 con Simone Maltese ( classe III).

La classe flauto ha partecipato al concorso in presenza a Scicli e online a Padova vincendo il 1° premio con 96/100 con Caterina Gintini( classe I) e Maria Greta Civello (classe I) con 95/100;

all’ensemble di flauti della I composto da Greta Civello, Nicolò Pisana, Vanessa Fiore e Caterina Gintili il 2° premio con 93/100 e il 1° premio con 95/100 ;

il e il ; ad Alice Blandino( classe II, 1° premio con 98/100 e un 1° premio assoluto con 100/100, per cui concorre al premio assoluto finale

e un 1° premio con 95/100 all’ensemble di flauti della classe II composto da Alice Blandino, Fernanda Caccamo, Sabrina Ruta e Lorenzo Figura;

1° premio con 95/100 a C arla Frasca Polara( classe III);

a C classe III); 1° premio con 95/100 a Cecilia Padova (classe III);

a (classe III); 1° premio con 95/100 all’ensemble di flauti della classe III formato da Sajda Mazini, Marika Belluardo, Giulia Cappello, Cecilia Padova e Carla Frasca Polara.

Questo risultato rappresenta il valore e la qualità della Scuola secondaria di I grado dell’Indirizzo musicale dell’IC Santa Marta – Ciaceri, sicuramente all’avanguardia nell’attività didattica formativa e pedagogica, che si pone come importante riferimento sociale e culturale del territorio.

