Finanziate opere per 6 milioni di euro in provincia di Ragusa

Finanziati in provincia di Ragusa, attraverso le risorse previste per la sicurezza sismica dei luoghi di culto e il restauro del patrimonio FEC, Fondo Edifici di Culto, ben otto interventi.

Due a Comiso: riguardano Chiesa di Santa Maria delle Grazie dei Cappuccini per l’importo di 430.000 euro e la Chiesa di San Francesco dell’Immacolata per l’importo di 710.000 euro. Un altro intervento è previsto a Monterosso Almo per la Chiesa di Sant’Anna per la quale sono previsti 800.000 euro. Due a Ragusa: uno per la Chiesa di Santa Maria del Carmine, 103.000 euro e uno per la Chiesa di San Francesco d’Assisi, 708.743,86 euro. Un intervento è previsto per la Chiesa del Carmine di Scicli per 390.000 euro e, infine, due a Vittoria per la Chiesa di Santa Maria delle Grazie del Patriarca, per la quale la somma prevista è di 380.000 euro e per la Chiesa di Santa Maria Maddalena e relativo convento dei Cappuccini, alla quale vanno 2.300.000 euro.

Nè dà notizia il Presidente del Collegio dei Deputati Questori all’ARS, on. Giorgio Assenza.

