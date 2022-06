Direzione provinciale PD Ragusa: i candidati alle Regionali 2022

Si è svolta ieri pomeriggio, presso la sala del Centro Studi Feliciano Rossitto di Ragusa, la direzione provinciale del Partito Democratico di Ragusa che, alla presenza del segretario provinciale Lino Giaquinta, dei segretari cittadini, degli altri componenti la direzione e dell’on. Nello Dipasquale, ha ufficializzato la lista di candidati alle regionali 2022. La lista sarà composta, dunque, da: Giusy Brullo, Nello Dipasquale, Lino Giaquinta e Francesco Stornello.

Una lista forte e autorevole che sarà capace di massimizzare il risultato elettorale del Partito Democratico e che si presenterà all’elettorato non solo nell’ottica di un traguardo per il singoli candidati, ma per concretizzare un patrimonio come squadra. Durante la riunione, inoltre, si è parlato delle primarie presidenziali del 23 luglio che vedranno il PD impegnato compattamente e con la massima mobilitazione a sostegno di Caterina Chinnici.

