Taormina Film Festival dal 26 giugno al 2 luglio

Ai nastri di partenza la 68° edizione del Taormina Film Fest che avrà luogo a Taormina dal 26 giugno al 2 luglio: un evento particolarmente autorevole e conosciuto in tutto il mondo che promuove in modo autentico i valori e la cultura cinematografica ed è seguito, anno dopo anno, da un numero sempre crescente di appassionati di tutto il mondo. Anche quest’anno tanti sono i nomi dei volti nazionali ed internazionali che parteciperanno alla kermesse. dal premio Oscar Francis Ford Coppola agli italianissimi Giuseppe Tornatore e Ferzan Özpetek senza dimenticare Eva Longoria, Sofia Carson, Diane Warren, Catherine Hardwicke, Marco Giallini e Isabella Ferrari.

Sponsor ufficiale e protagonista della 68ima edizione di Taormina Film Festival, Zonin 1821, un brand con oltre 200 anni di storia, simbolo del Made in Italy nel mondo, che custodisce, interpreta e promuove a livello internazionale la cultura vitivinicola italiana.

“Siamo lieti che ZONIN sia lo sponsor del Festival del Cinema di Taormina: un evento, riconosciuto in tutto il mondo, che promuove, in modo autentico e genuino, la cultura cinematografica e la fervente passione che caratterizza questo affascinante settore. Proprio per questo motivo, di anno in anno, un pubblico sempre più ambio segue la kermesse cinematografica che si tiene a Taormina e sempre più attrici e attori, ma anche registi e registe del calibro internazionale scelgono di parteciparvi. Proprio l’autenticità è uno di quegli elementi che caratterizzano il DNA di ZONIN: un brand che ancora oggi, dopo tanti anni, si trova lì, sulle tavole imbandite di tutto il mondo, per celebrare momenti di autentica bellezza e convivialità quotidiana”, afferma Domenico Zonin, Presidente del Gruppo Zonin 1821.

Salva