Amazon: addio manualità. Dopo i droni, i robot nei magazzini

di Giannino Ruzza

Dopo le consegne sperimentali con i droni nella cittadina californiana di Lockeford, Amazon, in occasione del Prime day del 12 luglio prossimo lancerà il nuovo robot Proteus che assieme ai robot Cardinal e Xanthus, sposteranno i carrelli nei magazzini e li riempiranno dopo aver scannerizzato il QR code dei prodotti. Quindi non ci sarà bisogno della scannerizzazione a mano dei pacchi. Un’altra rivoluzione di Amazon Robotics che l’azienda di Seattle garantisce porterà maggiore sicurezza all’interno dei magazzini. Inoltre Pegasus è in grado di rivelare il minino ostacolo fermandosi o deviando il percorso. Grandi investimenti da parte del fondatore e plurimiliardario Jeffrey Preston Besos, sempre più proteso allo sviluppo e utilizzo dell’ intelligenza artificiale. Un lavoro di squadra tra robot che porterà notevoli benefici nell’utilizzo delle risorse all’azienda californiana i cui profitti sono inarrestabili. Tutto questo fa sapere il colosso statunitense consentirà all’azienda di aumentare gli stipendi ai dipendenti ( a quei pochi che rimarranno) negli stabilimenti e nei centri di stoccaggio.

