Avimecc Volley Modica, continua il matrimonio con Stefano Chillemi

Una notizia che ci si aspettava da tempo ma, come sappiamo, nello sport nulla è scontato fino alle firme. L’Avimecc Volley Modica può annunciare la permanenza in squadra di Stefano Chillemi, il capitano ha, infatti, confermato la sua presenza anche nel roster 2022/2023.

Un rinnovo implicito nel rapporto tra il giovane e la società che vivono in simbiosi e difficilmente potrebbero pensare ad un divorzio tra le parti. D’Amico potrà contare sul suo uomo di fiducia, la figura chiamata a fare da collante tra lo spogliatoio e la dirigenza.

Chillemi ha raccontato la sua emozione nella scorsa stagione: “Essere diventato il capitano per me è stato un onore tanto quanto prendere a cuore una grande responsabilità. Ho dato tutto quello che potevo per i compagni e per la società, spero solo che sia stato apprezzato e che sia stato all’altezza dell’impregno preso”.

Su quanto questa esperienza sia stata importante per la prossima stagione: “Mi porto dentro un bagaglio di esperienza che penso mi porterà a migliorare come capitano e nella gestione dei momenti che si verranno a creare all’interno dello spogliatoio. Ora mi preparo a vivere un’altra stagione con un super staff tecnico che mi ha aiutato anche lo scorso anno”.

Infine, sulle aspettative di questa stagione: “Già dai primi movimenti di mercato si vede che la società sta costruendo una grande squadra. Ciò non vuol dire che non avremo difficoltà perchè tutte le altre stanno costruendo roster importanti. Speriamo di regalarci grandi soddisfazioni e di regalarle anche a tutti coloro che vengono ogni domenica al Palarizza”.

Salva