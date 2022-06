Afghanistan. Terremoto magnitudo 6.1:  920 morti il bilancio provvisorio

Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito stanotte le città e i villaggi nel sud-est dell’Afghanistan è di 920 vittime e circa 600 feriti , secondo l’agenzia di stampa ufficiale afgana. Il movimento tellurico si è sviluppato a una profondità di 51 chilometri a 44 chilometri dalla città di Khost, secondo lo United States Geological Survey (USGS). Il portavoce del governo Bilal Karimi ha riferito che “purtroppo la scorsa notte c’è stato un forte terremoto in quattro distretti della provincia di Paktika, che ha ucciso e ferito centinaia di nostri compatrioti e distrutto centinaia di case”. Le città più colpite sono state: Barmala, Ziruk, Naka e Gayan, tutte situate nella provincia di Paktika, così come il distretto di Sapari nella provincia di Khost ha subito gravi perdite. Il capo dell’amministrazione talebana per la gestione dei disastri, Mohammad Nassim Haqqani, ha dichiarato che la città di Paktika, la più colpita, ha registrato 100 morti e 250 feriti. L’USGS ha riferito che il bilancio delle vittime è dovuto al terremoto che ha colpito aree densamente popolate di Afghanistan e del vicino Pakistan. Da parte sua, il Centro Sismologico Europeo del Mediterraneo ha riferito che le scosse sono state percepite in un’area di circa 500 chilometri, nelle province afghane di Kabul e Nangarhar e fino a Islamabad, capitale del Pakistan. Alla luce della drammarica situazione socio-sanitaria del paese asiatico il numero dei morti putroppo è destinato a salire ulteriormente nelle prossime ore. Aiuti umanitari internazionali sono ora più che mai indispensabili in Afghanistan.

