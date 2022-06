Putin: dispiegheremo missili balistici intercontinentali… di Giannino Ruzza

Putin mostra ancora una volta i muscoli esibendo quella che lui reputa la forma migliore per intimidire e tenere sotto scacco l’umanità. E non poteva fare a meno di non tirare in ballo i tanto decantati e terribili missili intercontinentali, oltre alle nuove armi già collaudate sul campo di battaglia. Infatti, le truppe hanno iniziato a ricevere anche i sistemi di difesa aerea e missilistica S-500 che per caratteristiche non hanno analghi al mondo. Il presidente russo ha annunciato oggi che Mosca rafforzerà e modernizzerà ulteriormente le sue forze armate, compreso il dispiegamento, entro fine anno, dei missili balistici intercontinentali Sarmat (ICBM) recentemente testati. Lo ha detto a margine di un incontro televisivo con i diplomati dell’accademia militare nel mezzo dell’operazione speciale in corso in Ucraina. “I test del missile balistico intercontinentale Sarmat sono stati effettuati con successo. Il primo complesso di questo tipo dovrebbe entrare a far parte degli armamenti da combattimento entro il 2022. “Il nostro esercito e la nostra marina si stanno perfezionando in tutti i settori strategici più importanti. Non c’è dubbio che saremo ancora più forti”, ha detto Putin. “Tra gli orientamenti prioritari c’è l’equipaggiamento delle truppe con nuovi sistemi d’arma che determineranno la capacità di combattimento dell’esercito e della flotta nei prossimi anni e decenni”, ha affermato. Intanto gli Stati Uniti più che sull’Europa in quest0 momento sono concentrati sull’indo pacifico a difesa dei diritti di Taiwan il cui governo è intenzionato a dichiarare la propria indipendenza dalla Cina. In questo caso si aprirà un nuovo e pericoloso fronte di guerra che farà tremare l’umanità come ha fatto intendere il presidente Xi Jinping. “Su Taiwan non molliamo, costi quel che costi” ha più volte ribadito. Perchè Taiwan è tanto contesa? Da un punto di vista industriale, Taiwan è il produttore di microchip tecnologicamente più avanzato al mondo e questo fa capire le tensioni in atto tra Taipei e Pechino, con quest’ultima che si trova sull’uscio di casa uno grande competitor economico a livello mondiale che fa comodo anche agli Stati Uniti, dato che Taiwan rappresenta una delle piazze affaristiche più importanti dell’intera Asia. Ma non solo. Settori bancari, risorse minerarie, pesca, manifatturiero, sono solo alcune delle innumervoli risorse fiore all’occhiello della ex Formosa ora anche chiamata Repubblica di Cina.

