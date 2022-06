Ciccio Di Rosa nelle fila del Milan attraverso i camp della società campione d’Italia

Si trova a Milano già da dieci giorni il giovane tecnico della società Real Modica Milan Academy, dopo essere stato selezionato per svolgere tre settimane di camp (tra Milano e Parma) come allenatore insieme ai tecnici del Milan. Soddisfazione sia per la giovane società Modicana, affiliata Milan da quattro anni che per il mister. “Sono contento ed entusiasta di questa esperienza che sto vivendo, senza dubbio un importante momento di crescita personale perché mi trovo a collaborare con i tecnici del Milan. Esperienza di cui farò certamente tesoro e che mi auguro di ripetere negli anni”. Anche il responsabile della Scuola Calcio, Stefano Di Rosa, esprime la propria soddisfazione.

” vedere il nostro mister lì ci riempie d’orgoglio perché sappiamo della grande preparazione e passione che mio fratello ha maturato in questi anni e che adesso mette a disposizione dei ragazzi. Sono certo che in futuro riuscirà a togliersi tante soddisfazioni”.

