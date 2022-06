L’Avimecc Volley Modica batte un altro colpo. Arriva Princi

Altro colpo per l’Avimecc Volley Modica che è pronta ad accogliere nel Poster 2022/2023 lo Schiacciatore, Ismael Princi. Il giocatore, nato a Gorizia il 5 Maggio 2000, ha affrontato la A2 con la maglia della Pool Libertas Cantù nell’ultima stagione. Nuova linfa per mister D’Amico che può contare su esperienza e freschezza.

Il suo arrivo mette un altro tassello fondamentale nella composizione del roster per la prossima stagione, con la preparazione che avrà inizio questa estate e richiede dal mercato una struttura ben definita in vista della partenza, così che il mister abbia in mano i ranghi completi in vista di questo nuovo inizio. Un inizio che vede Modica affrontare il campionato da osservata speciale.

Princi, dal canto suo, spiega la scelta fatta: “La mia scelta nasce dall’idea di progetto di questa società che ho seguito molto anche in passato. Mi è stata data una grande opportunità e non potevo dire di no a questa proposta. Ho parlato subito con tanti ragazzi che avevano giocato a Modica e mi hanno tutti consigliato di fare questa esperienza”.

Sull’allenatore che lo aspetta a Modica spiega: “Mi hanno parlato tutti bene del coach e basta anche vedere il suo curriculum per pensare che sicuramente sarà una grande figura, soprattutto per noi giovani. Non ho avuto modo ancora di parlare con lui ma sono certo che avrò presto modo di farlo”.

Infine, sulla stagione che ci si appresta a vivere: “Sicuramente lavorerò per dare il massimo e dimostrare di poter portare a casa i risultati prefissati dalla società. Visto il mercato tutte le squadre si stanno comportando bene e quindi dovremo dare il massimo per affrontare il campionato. Tutti questi sono elementi che mi spingono a voler fare bene e a dare il massimo”.

