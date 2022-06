Elogio scritto a polizia locale Modica. Riceviamo

Lettera al Commissario Straordinario e al Comandante della polizia locale da parte del gruppo Il Fuori coro che riportiamo di seguito.

BRAVI, COMPLIMENTI A TUTTI

Gent.ma Dott.ssa Ficano e Ill.mo Comandante della Polizia Locale del Comune di Modica,

chi Vi scrive è il Fuori Coro, una compagine di ufficiali ed agenti della Polizia Locale appartenenti a vari Comuni d’Italia. Non siamo un gruppo politicizzato né facciamo attività sindacale, siamo solo uniti dalla passione per il nostro lavoro per il quale promuoviamo

iniziative ed attività volte al riconoscimento della nostra categoria spesso sottostimata e poco apprezzata.

Abbiamo appreso da alcuni quotidiani on line che Marcello Scivoletto ed Emanuele Aprile, Agenti del Comando di Polizia Locale del Comune che Voi rappresentate, durante servizio, si sono distinti in un intervento che solo grazie alla loro prontezza interventiva ed alla loro lucidità professionale, non si è concluso nel più tragico dei modi. Infatti, i colleghi, messi in allerta da una segnalazione in merito ad un giovane motociclista nei pressi di un viadotto, portatisi sul posto contemporaneamente ad una volante del Commissariato di Modica, notavano la presenza di un giovane che manifestava chiari intenti suicidi. I colleghi tutti, dopo aver tentato di instaurare un dialogo con il giovane, un molisano residente nella provincia ragusana, determinato nei suoi propositi, tentava comunque e per ben due volte, di lasciarsi andare nel vuoto. Ma in entrambi i casi, le mani salde e la ferrea presa dei colleghi della Locale e di quelli della PS, hanno evitato il più tragico epilogo immaginabile, prima di affidare l’aspirante suicida alle cure dei sanitari che hanno provveduto al ricovero in ospedale.

In questa vicenda conclusasi con un lieto fine, un ringraziamento va assolutamente tributato ad un cittadino che insieme ai colleghi, ha prestato aiuto a questo giovane in difficoltà. Bravi colleghi e bravi tutti per aver salvato una vita, strappandola al tempo ed al vuoto, con un’azione fulminea e portata a termine con successo proprio sul filo dei secondi. Questa è la cronaca di una tragedia, una tragedia evitata grazie al lavoro ed alla professionalità di questi ragazzi della Locale e della PS di Modica che ancora una volta hanno dimostrato come il lavoro di polizia non sia solo codice e severità, intransigenza e rigore ma sia anche e soprattutto altruismo, spendersi per la comunità e per il prossimo, in special modo quando questo è in difficoltà. Quanto accaduto in questo grande e famoso Comune della Sicilia, serve solo a ribadire come la Polizia Locale sia veramente una forza che si possa e si debba applicare a qualsiasi situazione e frangente e basta leggere le cronache nazionali per avere ragione di quanto affermiamo senza timore di essere smentiti perché dalla parte nostra , a conforto e sostegno di quanto sosteniamo c’è il lavoro dei ragazzi in divisa blu che va al di là di ogni ostacolo perché sostenuto dalla professionalità, dalla consapevolezza dell’essere e dal senso del dovere, come dimostrato dai colleghi che sappiamo essere stati dal Comandante della Locale modicana, pubblicamente riconosciuti per il loro valore, la loro prontezza interventiva e la loro professionalità con un elogio scritto, assolutamente meritato. Bravi, complimenti davvero. A tutti!

