Alessio Puma riconfermato Direttore Generale del Ragusa calcio

Alessio Puma riconfermato nel ruolo di direttore generale dell’Asd Ragusa calcio. La nomina a conclusione dei consulti societari di questi ultimi giorni in vista della programmazione da avviare per la nuova stagione in Serie D. Il massimo dirigente azzurro ha già guidato la società al successo nel campionato di Eccellenza e, adesso, si confronterà con una realtà completamente nuova. “Ringrazio per la massima fiducia accordatami la mia società – sottolinea Alessio Puma – e, per il terzo anno consecutivo, accetto questo importante ruolo per amore di questa maglia oltre che per il profondo rispetto che nutro nei confronti della squadra della mia città. Siamo tutti consapevoli, io più di tutti per il ruolo che continuerò a ricoprire, del fatto che sarà una stagione estremamente impegnativa. Sotto tutti i punti di vista. Ma nessuno farà un passo indietro. Anzi, siamo stimolati a dare sempre di più, per aiutare la causa con il segreto auspicio di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”. Il diggì Puma si rivolge poi ai tifosi. “Sono stati e continueranno ad essere il dodicesimo uomo in campo – prosegue – cercheremo, come abbiamo fatto durante la scorsa stagione, di fare in modo di contemperare le esigenze di tutti per arrivare ancora più in alto di quanto non sia già stato fatto. Il nostro obiettivo è rilanciare sempre di più il calcio nella nostra città. E, passo dopo passo, stiamo cercando di concretizzare l’obiettivo”.

