Premio TaoTim 2022: vince l’innovativa impresa Undo Studios

Sarà assegnato il 18 giugno prossimo a UNDO Studios il Premio TaoTIM 2022. L’azienda fondata da Alessandro De Grandi e Riccardo Zanini e tra le realtà emergenti nello sviluppo di piattaforme di metaverso si è aggiudicata la ‘Challenge’ rivolta a startup e PMI innovative promossa da TIM all’interno della cornice di Taobuk – Taormina International Book Festival.

UNDO Studios, con la sua piattaforma di metaverso ‘The Nemesis’ offre esperienze virtuali uniche nel loro genere. Numerosi brand internazionali hanno già scelto questa soluzione per esplorare il metaverso. La società è stata premiata per l’innovatività della soluzione, la semplicità di utilizzo e la sua capacità di proporre nuove modalità di fruizione di mete e luoghi d’interesse artistico e culturale, per migliorare l’esperienza complessiva del visitatore.

Il Premio TaoTIM 2022 sarà consegnato da Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, durante la serata di gala dei Taobuk Awards in programma al Teatro Antico il prossimo 18 giugno. Nell’occasione verrà presentato un video, realizzato in collaborazione con il Parco Archeologico Naxos Taormina, Ericsson e Nokia, che valorizza il binomio tecnologia-cultura, creando connessioni tra passato e presente.

Il Premio TaoTIM 2022, infatti, è stato lanciato con l’obiettivo di promuovere la Sicilia e valorizzarne il patrimonio artistico e storico-archeologico grazie alle nuove tecnologie. L’ecosistema delle startup e delle imprese innovative rappresentano infatti per TIM un abilitatore di nuovi modelli di fruizione della cultura e dell’intrattenimento. Alla sfida hanno partecipato numerose imprese che hanno presentato soluzioni innovative e sostenibili attraverso la piattaforma di Open Innovation di TIM.

