Ieri si è svolta la processione col simulacro di S.Antonio a Modica Alta, oggi festeggiamenti anche al centro, in particolare presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini di Via Nuova Sant’Antonio. La giornata è articolata con una serie di sante messe celebrate nel piazzale antistante la chiesa. Riprenderanno nel pomeriggio alle 17 e alle 19. Non è prevista la processione ma la serata si concluderà con la sagra delle fave modicane e lo spettacolo musicale de Y Guisar.

