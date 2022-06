Nicaragua. Ortega invoca l’ingresso di truppe russe nel Paese

Nello scacchiere internazionale, con la guerra in progress molto pericolosa per l’umanità, giunge la notizia che il presidente del Venezuela Daniel Ortega ha chiesto all’Assemblea nazionale di ratificare il decreto che autorizza l’ingresso di truppe russe nel paese, per svolgere esercitazioni congiunte di assistenza umanitaria e lotta al narcotraffico. Lo ha fatto chiedendo al Parlamento di concedere la “procedura d’urgenza” al decreto presidenziale affinché possa essere approvato quanto prima. L’iniziativa è stata inserita per essere discussa e approvata nella seduta di martedì prossimo, grazie alla maggioranza parlamentare di cui dispone Ortega. La richiesta del presidente nicaraguense, oltre al personale specializzato militare, include l’arrivo di navi e aerei provenienti dalle forze straniere amiche. Il decreto autorizza l’ingresso “a rotazione” di personale militare russo a partecipare con membri dell’esercito nicaraguense “allo scambio di esperienze, esercitazioni militari e operazioni di aiuto umanitario”. All’uopo chiede anche di ratificare la partenza di militari dell’esercito nicaraguense verso la Russia e i paesi amici. Nel decreto Ortega, la cui popolazione, ricordiamo, vive di stenti, uno dei paesi più poveri dell’America Latina, autorizza per sei mesi, a partire dal prossimo luglio, la partenza delle Forze armate venezuelane che svolgeranno le stesse funzioni in territorio russo. Scambi militari unilaterali che autorizzano anche l’ingresso in Nicaragua di soldati provenienti da Cuba e dal Messico, che parteciperanno a “operazioni di natura umanitaria”. Il Nicaragua è uno degli alleati della Russia in Centro America, paese con il quale sta cercando di stringere forti legami politici e di cooperazione militare.

Salva