Cina. Wei Fenghe: guerra certa se Taiwan dichiarerà l’indipendenza

di Giannino Ruzza

La Cina dopo che nei giorni scorsi aveva esortato gli Stai Uniti a cessare la vendita di armi a Taiwan, ha avvertito Washington che “non esiterà a iniziare una guerra” se Taiwan dichiarerà l’indipendenza. Lo ha detto il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe a margine dell’incontro svoltosi a Singapore con il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, nel corso del 19° Dialogo Shangri-La, in cui ha ribadito la ferma posizione del Paese sulla spinosa questione territoriale. “Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese e il principio della Cina unica costituisce la base politica delle relazioni Cina-USA” ha affermato Wei. Secondo il portavoce del ministero della Difesa nazionale Wu Qian, durante l’incontro, Wei ha menzionato l’annuncio di Washington che starebbe iniziando una nuova vendita di armi a Taiwan. Il ministro ha affermato che gli Stati Uniti violano il principio della Cina unica e le disposizioni incluse nei tre comunicati congiunti tra i due paesi, ha affermato Wu. Un’azione che mina la sovranità e gli interessi di sicurezza della Cina e sta causando gravi ripercussioni ai legami sino-americani e alla pace e stabilità su entrambi i lati dello Stretto di Taiwan. Wei ha chiarito che se qualcuno oserà separare Taiwan dalla Cina, l’Esercito popolare di liberazione cinese, non avrà altra scelta che combattere per contrastare qualsiasi tentativo di “indipendenza di Taiwan” e salvaguardare la sovranità e l’integrità territoriale. Austin, da parte sua, “ha riaffermato l’importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan”, che separa l’isola dalla terraferma. Il segretario alla Difesa Austin ha anche espresso il rifiuto del Pentagono di “modifiche unilaterali allo status quo” e ha esortato Pechino ad “astenersi da ulteriori azioni destabilizzanti nei confronti del popolo di Taiwan”.

Salva