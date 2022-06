Macerata, la paralimpica della Scherma Modica al campionato italiano

A Macerata si sono tenuti i campionati assoluti di scherma paralimpica. 136 gli atleti paralimpici in competizione con in palio 18 medaglie, di cui due dedicate alla categoria non vedenti. Al campionato ha partecipato la Conad Schema Modica che è stata accolta dal modicano Vincenzo Trombadore, Questore di Macerata . Gli schermidori di Modica allenati dal maestro Giancarlo Puglisi sono stati: per la categoria atleti in carrozzina Maria Boscarino, Nicoletta Di Rosa, Giuseppe Terranova e Valerio Cicero e per la categoria atleti non vedenti Carmelo Gurrieri e Benedetta Spampinato. Il gruppo di schermidori è stato accompagnato da Corrado Terranova, Riccardo Puglisi e Pia Puma.

