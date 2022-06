Amministrative. Domenica si vota in sei Comuni del ragusano

Il 12 giugno 2022 si svolgeranno in Sicilia le consultazioni elettorali per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli di 120 Comuni, per il rinnovo delle cariche elettive delle Circoscrizioni dei Comuni di Messina e Palermo.

Sono chiamati a recarsi alle urne, in totale, 1.710.451 elettori.

L’elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso vengano espresse due preferenze, quest’ultime devono essere di genere diverso; una di genere femminile ed una di genere maschile. Se entrambe le preferenze appartengono allo stesso genere, la seconda preferenza verrà annullata.

Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco ad essa collegato, e non viceversa.

Quest’anno, considerata lo stato epidemiologico da Co. Vid 19 l’elettore dovrà recarsi al seggio elettorale munito di apposita mascherina protettiva.

Durante le operazioni di voto, che si svolgeranno nella sola giornata di domenica 12 giugno dalle 7 alle 23, saranno pubblicate tre rilevazioni sull’affluenza degli elettori al voto con il raffronto dei dati con quelli delle ultime elezioni amministrative dei comuni interessati. I dati di affluenza alle urne saranno diffusi ai seguenti orari:

– domenica 12 giugno alle ore 12,30 – 19,30 – 23,30.

Considerata la concomitanza dello svolgimento dei 5 referendum nazionali, lo scrutinio delle elezioni amministrative avrà inizio a partire dalle 14 di lunedì 13 giugno; i dati provvisori, man mano che verranno trasmessi dalle Prefetture territorialmente competenti a questo Dipartimento, saranno immessi sul citato sistema IDEC, elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale.

Si ricorda, inoltre, che le operazioni di voto dell’eventuale turno di ballottaggio, si svolgeranno domenica 26 giugno dalle 7 alle 23.

Durante le operazioni di voto di questo eventuale turno, saranno pubblicate, così come per il primo, tre rilevazioni sull’affluenza degli elettori al voto; i dati di affluenza alle urne saranno diffusi alle ore 12,30 alle 19,30 e alle 23,30 di domenica 26 giugno.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio la stessa giornata di domenica 26 giugno immediatamente dopo il completamento delle operazioni di voto.

Nel ragusano saranno sei i Comuni chiamati per le Amministrative: Scicli, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana.

A Scicli per la poltrona di sindaco competono Giorgio Vindigni, sostenuto da Pd e M5S insieme con alcune formazioni di centro. La sinistra progressista si è divisa tra Caterina Riccotti, già vice sindaco, appoggiata in particolare da Start Scicli, Rita Trovato, Mario Marino candidato della destra ed in particolare della Lega, Giovanni Venticinque sostenuto da Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima, e poi il progetto civico di centro proposto da Carmelo Vanasia.

A Pozzallo il sindaco uscente, Roberto Ammatuna, sostenuto da 4 liste civiche più il partito socialista, deve vedersela con 3 competitor, a cominciare da Enzo Galazzo, sostenuto dal Pd e Sinistra Italiana (che hanno presentato un’unica lista) e una lista civica. Una sola lista a testa hanno a sostegno la candidata Patrizia Burrafato (Azione di Calenda) e Giuseppe Spadola (Liberiamo Pozzallo/Spadola sindaco). Affollamento di candidati anche a Santa Croce Camerina dove a contendersi la poltrona di sindaco sono in 5 (su una popolazione di poco più di 10mila abitanti): l’uscente Giovanni Barone è sfidato da Filippo Frasca, Piero Mandarà, Giovanni Allù e Peppe Dimartino. Anche in questo caso il civismo è stato preferito ai partiti tradizionali. Si vota poi a Chiaramonte Gulfi con una sfida che ritorna tra Sebastiano Gurrieri e Mario Cutello ed il “terzo incomodo” Gaetano Iacono; a Monterosso Salvatore Pagano (anch’egli uscente) dovrà vedersela con Santi Benicasa e il giovanissimo Paolo Amato. A Giarratana Lino Giaquinta (sindaco uscente in quota al Pd) sfida Salvatore Iacono.

Salva