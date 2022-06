Gsd Almo, Luca Brancato convocato a Montichiari

Il settore tecnico nazionale giovanile della Federazione Ciclistica Italiana ha convocato il giovane, Luca Brancato, classe 2006, presso il velodromo di Montichiari, in provincia di Brescia. Il ciclista di Monterosso Almo si dovrà trovare sul posto il prossimo 15 giugno. Lì svolgerà, insieme con altri 24 atleti, test metabolici, attitudinali e funzionali nel contesto del progetto Talento.

Nell’occasione è intervenuto Giuseppe D’Aquila: “Naturalmente – dice – è una chiamata che ci riempie d’orgoglio perché siamo riusciti a dimostrare come questo ragazzo abbia molta birra in corpo e per lui è arrivata la migliore occasione per dimostrarlo”.

Il giovane talento, manco a dirlo, sarà accompagnato dal direttore sportivo Giorgio Scribano che avrà così modo di assistere ai vari test. “Per noi, una bella occasione di crescita e speriamo che possa andare benissimo al nostro corridore – continua D’Aquila – che cercherà, come nelle migliori tradizioni in occasione di eventi del genere, di dimostrare sino in fondo tutto il proprio valore”.

Sicuramente un motivo d’orgoglio per la società monterossana, che vede uno dei suoi migliori talenti salire su palcoscenici più importanti.

Vittorio Assenza

