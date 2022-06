Fratta delle serre: Ordinanza a tutela della salute pubblica

Il Sindaco di Vittoria ha formalizzato l’ordinanza n. 54, una importante e significativa misura atta a tutelare la salute pubblica.

L’ordinanza è relativa alla gestione dei sottoprodotti di origine agricola, derivanti dalla estirpazione delle piante, a completamento del ciclo colturale, e contiene le norme da seguire e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto della stessa.

Si tratta, in ogni caso, di sanzioni amministrative e penali e l’inottemperanza della stessa, oltre ai provvedimenti di natura economica, prevede anche il deferimento all’Autorità Giudiziaria, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

L’ordinanza da subito in vigore, dovrebbe contribuire a stroncare, nel più breve tempo possibile, il gravissimo fenomeno delle fumarole determinate dalla combustione di materiali di ogni genere, che emettono sostanze tossiche e nocive nell’atmosfera, quali ad esempio la diossina, creando inquinamento e danno alla salute pubblica.

Determinata l’Amministrazione a fare rispettare quanto disposto, avvalendosi della collaborazione della Polizia municipale e delle forze dell’ordine, ritenendo necessario dare una svolta immediata alla pessima gestione dei rifiuti agricoli.

