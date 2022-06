Hanno litigato in Piazza per futili motivi. Qualcuno l’ha identificata come rissa anche se, probabilmente, si è trattato di una lite tra due persone e l’intervento di altre persone per mettere fine alla contesa ha fatto supporre il contrario. L’episodio si è verificato domenica Ispica, quando si è fatto uso tra i contendenti di bottiglie di vetro. Sul posto i carabinieri.

Salva