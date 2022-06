Arriva “Mama”, la nuova hit estiva del modicano Michele Ricca e Den Hero

Uscirà allo scattare della mezzanotte in tutti i digital store il nuovo singolo “Mama” completamente made in Sicily. Il brano in uscita sull’etichetta Urka Worldwide, sarà disponibile su Spotify, Apple Music, Tidal e su tutte le piattaforme di distribuzione musicale ed è gia quotata da molti come hit dell’estate.

“Mama” nasce dall’incontro di due artisti emergenti siciliani appartenenti a culture e generi diversi. Da una parte il dj e producer modicano, Michele Ricca in arte Michael Ritch, dall’altra Den Hero, autore e cantante rapper nato a Milano ma di origini siciliane.

“Ho ascoltato per la prima volta la voce di Daniele su una storia Instagram – ha raccontato Michele Ricca alla nostra redazione – Ci siamo sentiti e la sera stessa avevamo il brano in mano. Avevamo pensato a “Mama” per essere suonata solamente per una sera, in realtà ce ne siamo innamorati e alla fine abbiamo deciso di pubblicarla”.

“Mama” mescola sonorità elettroniche di grande energia, che richiamano il mondo delle dancefloor, ad una voce fresca ed incalzante, tipica dello stile trap.

“Non era facile incastrare due generi così diversi, ma il flusso di lavoro è stato sin da subito chiaro e veloce. Il risultato è una traccia perfettamente radiofonica ma in grado di far esplodere la dancefloor”.

La traccia sarà disponile da oggi su tutte le piattaforme digitali e nelle radio tra cui RTM:

