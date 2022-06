Vittoria. Il Consigliere Iaquez a difesa marineria scoglittiese

Il consigliere comunale Agata Iaquez interviene a difesa dei pescatori di Scoglitti che, come è noto, stanno aderendo alla protesta per il caro carburante insieme a moltissime altre marinerie siciliane.

“Il comparto dei pescatori- dichiara Iaquez- è stato in questi anni messo a dura prova dalla crisi generata dalla pandemia, durata oltre due anni. Ora, proprio mentre si iniziava a vedere una fievole luce in fondo al tunnel, deve fronteggiare la crisi legata all’aumento, quasi del 100%, del gasolio. Le famiglie sono esasperate! Non riescono nemmeno a guadagnare i soldi utili a pagare le spese di gestione”.

Iaquez esprime quindi la sua vicinanza al comparto e lancia quindi un appello al sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, e alla deputazione regionale e a nazionale “affinché attraverso i propri canali istituzionali – conclude- possano agire in maniera quanto più celere possibile in modo da venire incontro alle esigenze dei pescatori. Non c’è più tempo da perdere. Sono in ballo centinaia di posti di lavoro, oltre che il futuro della marineria scoglittiese”.

