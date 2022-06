Disabilità e spiagge, Vinciguerra(FDI): “Scoglitti inaccessibile

E’ sul tema dell’accessibilità alle spiagge che è intervenuto il consigliere comunale di Vittoria Alfredo Vinciguerra chiedendo un intervento immediato dell’ente comunale per garantire pari opportunità e la piena fruizione del litorale di Scoglitti.

“A Scoglitti il ritardo del Comune per la predisposizione della stagione estiva è evidente e serve stabilire delle priorità. Una di esse riguarda i diversamente abili che stanno incontrando a Scoglitti difficoltà abnormi nell’accesso alle spiagge”, dice Vinciguerra.

“Le aree attrezzate sarebbero 2: la prima è la spiaggia n. 24, allestita dal Comune ogni anno, almeno in teoria. Nel 2018, in qualità di assessore della giunta Moscato ho fatto del mio meglio per predisporre quanto necessario in tempo utile, circa la metà di maggio”.

“C’è anche un bel progetto realizzato due anni fa grazie alla collaborazione tra Circolo Velico Anemos, ASP di Ragusa e la Commissione Prefettizia, che ha permesso la creazione di un’altra area nei pressi del Circolo, munita persino di sedie job per facilitare l’ingresso a mare. Adesso invece – evidenzia Vinciguerra – le condizioni della spiaggia 24 sono disastrose e l’amministrazione a dare assoluta priorità alla sistemazione di queste aree, prima ancora dell’affidamento del servizio di posizionamento delle pedane, che avrebbe dovuto essere già fatto.”.

“Sui diritti non può esserci divisione. Il sindaco qualche mese fa ha emanato un atto col quale ha dato mandato agli uffici di abbattere le barriere architettoniche e io non posso che condividere. Adesso mi aspetto che questa non sia l’ennesima dichiarazione d’intenti per pacificare la propria coscienza, ma che seguano azioni concrete. Adesso, non fra un mese, né fra una settimana”, conclude il consigliere.

