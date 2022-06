McDonald riapre a Modica ma non al centro

Ha suscitato clamore e immancabili polemiche la notizia della riapertura del Mcdonald’s a Modica. Nella giornata di oggi siamo stati contattati da un responsabile della famosa catena di fast food che ci ha voluto dare delle preziose precisazioni che vi riportiamo di seguito. Innanzitutto la notizia è vera, quindi sgombriamo il campo da qualsiasi dubbio. Mcdonald’s torna a reinvestire a Modica. La precisazione riguarda invece la location. Non sarà in Corso Umberto, come erroneamente indicato ieri, ma nuovamente lungo l’asse del Polocommerciale. Per la precisione di fa fianco del Supermercato Le Liccumie. Là sorgerà il nuovo ristorante, costruito in acciaio e dotato di servizio “McDrive”. Avrà una superficie di oltre 600 mq e darà lavoro a 60 ragazzi del territorio. Sarà pronto a breve, ci fanno sapere, in tempo per la stagione estiva.

